'Não sabemos nada', diz ministro venezuelano sobre viagem de opositora a Oslo

AFP
AFP
Repórter
08/12/2025 17:41

O ministro do Interior da Venezuela afirmou nesta segunda-feira (8) que desconhece os detalhes da viagem a Oslo da líder opositora María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz, que vive na clandestinidade há mais de um ano.

O Instituto Nobel confirmou no último sábado que María Corina vai participar da cerimônia em Oslo no próximo dia 10. Mas, até agora, nem pessoas próximas nem a equipe da opositora deram detalhes sobre o seu paradeiro.

"Em relação a Oslo, não sei, não sabemos nada sobre isso", disse Cabello, ao ser consultado sobre informações que indicam a presença de María Corina na cerimônia de entrega do Nobel da Paz. "Temos o melhor dos prêmios, este povo, o melhor dos prêmios tem este povo, é a tranquilidade em que vivemos", acrescentou, durante entrevista coletiva do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

No mesmo dia da premiação, o chavismo vai se manifestar em Caracas. "O que te digo e que, no dia 10, teremos uma grande marcha (...) Estaremos marchando e lembrando a última proclamação do Libertador", anunciou Cabello.

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou em outubro o prêmio de 2025 a María Corina. A mãe da opositora disse hoje à AFP que espera que a filha compareça para receber a homenagem.

"Rezo todos os dias (...) para que tenhamos María Corina amanhã", declarou Corina Parisca, ao chegar a Oslo. "Se não a tivermos amanhã, foi a vontade de Deus."

María Corina se mantém há mais de um ano na clandestinidade, como resultado da crise que eclodiu após a proclamação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para um terceiro mandato consecutivo, o que a oposição denunciou como uma fraude.

