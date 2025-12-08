Zelensky diz que governo ucraniano não tem direito 'legal', nem 'moral' de ceder território à Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (8) que o governo de Kiev não tem o direito "legal" nem "moral" de ceder territórios ucranianos à Rússia, uma questão central das negociações em curso do plano impulsionado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito.

"Estamos considerando ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, em virtude da legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral", declarou o presidente em uma coletiva de imprensa online.

