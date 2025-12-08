Assine
Honduras retoma apuração lenta de eleições polêmicas

08/12/2025 15:05

Honduras retomou nesta segunda-feira (8) a apuração das eleições do último dia 30 de novembro, que por problemas técnicos vem sendo realizada a conta-gotas, com dois candidatos de direita em disputa acirrada pela presidência.

No lento processo de contagem de votos, o empresário direitista Nasry Asfura, de 67 anos e apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, mantém uma leve vantagem sobre o apresentador de televisão Salvador Nasralla, de 72 anos, do Partido Liberal (PL).

Em um distante terceiro lugar na disputa em turno único, está a candidata do partido governista Libre, Rixi Moncada.

Desde sexta-feira a apuração estava paralisada, mas nesta segunda-feira a presidenta do Conselho Nacional Eleitoral, Ana Paola Hall, publicou no X que "depois de realizadas as ações técnicas (acompanhadas de auditoria externa) os dados já estão sendo atualizados".

No entanto, a recontagem avançava muito lentamente, alcançando perto de 90% das atas, em meio à expectativa dos concorrentes e a denúncias de "fraude".

Hall atribuiu o atraso a problemas técnicos da empresa colombiana contratada para a apuração.

Por sua vez, Nasralla denunciava que são "os corruptos (que) têm detido o processo de contagem".

O Libre pediu "a nulidade total" das eleições e convocou "mobilizações", "protestos" e "paralisações", além de pedir aos funcionários do governo que não cooperem com a transição de governo.

O partido de esquerda no poder anunciou que realizará uma "Assembleia Extraordinária da Dignidade Nacional" em 13 de dezembro.

A presidente do país, Xiomara Castro, não se pronunciou sobre os anúncios de seu partido.

O CNE tem até 30 de dezembro para declarar um vencedor, segundo a lei.

Tópicos relacionados:

eleicoes honduras politica

