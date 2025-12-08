Assine
Trump anunciará auxílio de US$ 12 bilhões para agricultores

08/12/2025 14:53

O presidente americano, Donald Trump, anunciará nesta segunda-feira (8) um pacote de ajuda de 12 bilhões de dólares (65 bilhões de reais) para os agricultores americanos, informou um funcionário da Casa Branca à AFP.

O anúncio será feito durante uma mesa-redonda com representantes do setor, explicou o funcionário sob condição de anonimato.

A maior parte da ajuda será um pagamento extraordinário para os agricultores, que sofreram especialmente com as consequências da nova política tarifária do governo Trump.

A subsecretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, culpou o antecessor democrata de Trump, Joe Biden, pelas dificuldades enfrentadas pelos agricultores americanos, incluindo o que ela chamou de "políticas agrícolas de diversidade, equidade e inclusão (DEI)".

"Por outro lado, o presidente Trump está ajudando nossa indústria agrícola, mediante a negociação de novos acordos comerciais para abrir novos mercados de exportação", afirmou Kelly em comunicado.

A disputa comercial de Washington com Pequim levou ao colapso das exportações de soja e fez compradores chineses adiarem novos pedidos.

A demanda menor provocou queda nos preços, embora uma recente trégua comercial entre os dois países tenha facilitado a retomada das compras do grão por parte de Pequim.

Recentemente, Trump também prometeu apoiar os pecuaristas americanos, em meio à alta dos preços da carne bovina para os consumidores.

Os custos haviam subido por diversas razões, entre elas uma seca e a redução das importações vindas do México devido a problemas sanitários.

A situação lembra a primeira presidência de Trump, quando suas tarifas causaram mais de 27 bilhões de dólares (146 bilhões de reais) em perdas de exportações agrícolas americanas entre 2018 e 2019.

O governo destinou 23 bilhões de dólares (125 bilhões de reais) aos agricultores afetados pelas disputas comerciais nesses anos.

bys-dk/jz/ad/lm/aa

