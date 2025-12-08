Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alemanha fará amistoso preparatório para Copa contra Suíça no final de março

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 14:17

compartilhe

SIGA

A Alemanha enfrentará a Suíça no dia 27 de março, na Basileia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta segunda-feira (8).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A equipe do técnico Julian Nagelsmann fará outro amistoso três dias depois, contra um adversário ainda a ser definido.

A seleção alemã tinha originalmente se programado para enfrentar a Costa do Marfim em Stuttgart, mas as duas seleções estão no mesmo grupo do Mundial do ano que vem.

Após a divulgação da lista de convocados para o torneio que organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, a 'Mannschaft' receberá a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio.

A equipe tem viagem marcada para a América do Norte no dia 2 de junho, com um último amistoso preparatório em Chicago quatro dias depois. 

A Alemanha iniciará sua campanha na Copa do Mundo no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao, depois enfrentará a Costa do Marfim em Toronto, no dia 20 de junho, e encerrará a fase de grupos em Nova York, contra o Equador, no dia 25.

tba/hpa/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 fbl fin ger na sui usa wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay