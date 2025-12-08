Trump anuncia que proibirá estados de regulamentar inteligência artificial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) que emitirá um decreto para retirar dos estados o direito de regulamentar a crescente indústria da inteligência artificial (IA), já que, segundo ele, isso é prerrogativa do governo federal.

"Deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial", publicou em sua rede Truth Social.

Os esforços de Trump para controlar o desenvolvimento da IA enfrentam intensa oposição política e jurídica.

Os Estados Unidos querem manter a liderança nesse campo, por razões de segurança nacional, especialmente em relação à China, e também porque atualmente a IA representa um dos maiores vetores de investimento no país.

No entanto, a Casa Branca enfrenta um profundo ceticismo no Congresso, onde muitos democratas e alguns membros de seu próprio Partido Republicano desconfiam dos possíveis danos econômicos e sociais da tecnologia.

"Estamos superando TODOS OS PAÍSES neste momento na corrida, mas isso não vai durar muito se tivermos 50 estados, muitos deles atores negativos, envolvidos nas REGRAS e no PROCESSO DE APROVAÇÃO", escreveu Trump em sua publicação.

"NÃO PODE HAVER DÚVIDA SOBRE ISSO! A IA SERÁ DESTRUÍDA EM SUA INFÂNCIA! Estarei emitindo uma Ordem Executiva de REGRA ÚNICA esta semana", advertiu.

As pesquisas indicam que a preocupação sobre o impacto da IA no mercado de trabalho está crescendo, especialmente entre os jovens, que temem que as oportunidades de emprego sejam reduzidas.

Trump já teria criado um grupo de trabalho na Casa Branca dedicado a denunciar na Justiça as leis estaduais sobre IA, de acordo com um rascunho dessa ordem presidencial revelado no mês passado pelo site The Hill.

Diante das restrições de alguns estados, o presidente estuda limitar-lhes o acesso a fundos federais para desenvolver o acesso à internet de banda larga.

A ideia de cortar a iniciativa dos estados é incentivada pelo conselheiro de Trump para temas de IA e criptomoedas, David Sacks, com o apoio dos maiores atores do setor, como o chefe da OpenAI, Sam Altman, e o presidente e diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang.

"A regulamentação estadual da inteligência artificial frearia essa indústria e criaria um problema de segurança nacional, já que precisamos garantir que os Estados Unidos avancem na tecnologia de inteligência artificial o mais rápido possível", disse Huang a jornalistas durante uma audiência no Congresso americano na semana passada.

Os líderes da indústria reclamam que há mais de 1.000 projetos de lei sobre IA atualmente nos Congressos estaduais.

