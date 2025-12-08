Assine
Mãe de Machado diz à AFP em Oslo que espera que sua filha receba o Nobel pessoalmente

08/12/2025 12:55

A mãe da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse à AFP nesta segunda-feira (8), no aeroporto de Oslo, que espera que sua filha viaje para a capital norueguesa para receber o Prêmio Nobel da Paz na quarta-feira (10). 

"Todos os dias rezo o terço a Deus, à Virgem Maria, a ambos, para que tenhamos María Corina amanhã, e se não a tivermos amanhã, é a vontade de Deus", disse Corina Parisca à AFP.

Tópicos relacionados:

diplomacia nobel noruega premio venezuela

