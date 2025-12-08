Assine
Real Madrid confirma lesão grave de Militão, que ficará afastado por vários meses

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 11:56

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (8) que o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral, após sentir dores na derrota do time merengue para o Celta de Vigo (2 a 0) na véspera, e ficará afastado por vários meses.

Exames médicos revelaram que Militão teve uma "ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda com comprometimento do tendão proximal", informou o clube em comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, o período de recuperação será de três a quatro meses, portanto, o jogador de 27 anos deve retornar aos gramados entre março e abril do ano que vem, pouco antes da Copa do Mundo.

Esta é a terceira vez que Militão vai ao departamento médico do Real Madrid nesta temporada.

Na primeira, teve uma contusão que o tirou do jogo contra o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões no final de setembro. Depois, no dia 18 de novembro, sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita no amistoso entre Brasil e Tunísia.

Militão já sofreu lesões graves ao longo da carreira, incluindo duas rupturas de ligamentos no joelho, que o tiraram de mais de 20 jogos do Real Madrid nas últimas duas temporadas.

