Trump anuncia decreto para proibir estados de regulamentar IA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 11:08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) que emitirá um decreto para retirar dos estados o direito de regulamentar a crescente indústria da inteligência artificial (IA), pois, segundo ele, esta é uma atividade vital para o domínio mundial dos Estados Unidos.

"Deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial", publicou em sua rede Truth Social. 

Os esforços de Trump para controlar o desenvolvimento da IA enfrentam intensa oposição política e jurídica.

Tópicos relacionados:

economia eua ia politica

