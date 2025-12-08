Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Países da UE aprovam endurecimento da política migratória

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 09:34

compartilhe

SIGA

Os países membros da União Europeia (UE) aprovaram nesta segunda-feira (8) um endurecimento das normas migratórias, o que permitirá a criação de "centros de retorno" fora do bloco para os solicitantes de asilo com pedidos rejeitados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Reunidos em Bruxelas, os ministros do Interior dos 27 Estados-membros aprovaram as medidas apresentadas pela Comissão Europeia, o Executivo do bloco, em um contexto de ascensão dos partidos que defendem a redução da imigração.

O pacote deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu antes de entrar em vigor.

cjc/ub/del/jhb/dbh/eg/fp/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia migracao ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay