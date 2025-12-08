Assine
OMS reporta 114 mortos em ataque recente contra hospital e creche no Sudão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 07:59

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira (8) que 114 pessoas morreram, incluindo 63 crianças, em ataques contra uma creche e um hospital no Sudão na semana passada.

"Ataques repetidos no estado de Cordofão do Sul, no Sudão, atingiram uma creche e, pelo menos três vezes, o hospital rural próximo de Kalogi" no último dia 4 de dezembro, denunciou Tedros Adhanom Ghebreyesus no X.

Pelo menos 114 pessoas morreram, entre elas 63 crianças, e 35 ficaram feridas, afirmou o alto funcionário com base nos dados do sistema de monitoramento da OMS de ataques contra a assistência médica.

No domingo, o chefe da unidade administrativa de Kalogi atribuiu o ataque aos paramilitares da Força de Apoio Rápido (FAR), em guerra contra o Exército regular desde abril de 2023, e aos seus aliados do Movimento Popular de Libertação do Sudão-Norte.

Esse funcionário local, Essam al Din al Sayed, afirmou que os bombardeios atingiram "primeiro uma creche, depois um hospital" e, em seguida, "pessoas que tentavam socorrer as crianças".

O diretor-geral da OMS corroborou essa versão e lamentou "esses ataques insensatos contra civis e infraestruturas de saúde".

A guerra no Sudão já deixou dezenas de milhares de mortos e 12 milhões de deslocados, além de mergulhar o país na pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

Após tomar, no final de outubro, a cidade de El Fasher, último reduto do Exército no oeste do Sudão, as FAR intensificaram sua ofensiva na região petrolífera de Kordofan.

rjm/ag/dbh/meb/dd/fp 

