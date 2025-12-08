Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sul-coreana que chantageou o jogador Son Heung-min é condenada a quatro anos de prisão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/12/2025 06:26

compartilhe

SIGA

Uma sul-coreana foi condenada nesta segunda-feira (8) a quatro anos de prisão por chantagear o astro do futebol do país Son Heung-min, alegando que era mãe de seu filho, informou a imprensa de Seul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mulher, de sobrenome Yang, extorquiu 300 milhões de won (200.000 dólares, pouco mais de um milhão de reais) de Son no ano passado, após enviar ao jogador imagens de ultrassom de um feto e ameaçar divulgá-las ao público.

Supostamente, a criminosa gastou o dinheiro em artigos de luxo antes que ela e seu cúmplice, de sobrenome Yong, tentassem obter outros 70 milhões de won do jogador do Los Angeles FC. 

Son denunciou os dois à polícia, o que provocou a detenção e indiciamento do casal.

O Tribunal Distrital Central de Seul condenou Yang a quatro anos de prisão por chantagem, segundo a imprensa local. 

Seu cúmplice Yong, com quem ela teria tido um relacionamento amoroso, foi condenado a dois anos de prisão por tentativa de chantagem, informou a agência de notícias Yonhap.

Os dois estão detidos desde maio. 

O juiz Im Jeong-bin declarou que Yang tomou "ações extremas" para prejudicar a reputação de Son.

"Não se limitou a simples ameaças ou exigências de dinheiro, foi além ao tomar ações como informar a imprensa e agências de publicidade, para explorar a condição de Son como figura pública", disse o juiz.

Son "sofreu problemas psicológicos consideráveis em consequência da divulgação do caso", acrescentou o magistrado.

O capitão da seleção sul-coreana compareceu a uma audiência fechada do julgamento e prestou depoimento em novembro como testemunha.

Não foi explicado se Yang - que, segundo especulações da imprensa local, teria interrompido a suposta gravidez - estava de fato grávida de um filho do atleta de 33 anos, ex-jogador do Tottenham.

kjk-oho/pst/mas/dbh/fp

Tópicos relacionados:

coreiadosul crime fbl kor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay