Internacional

Real Madrid perde para Celta em casa e vê Barcelona se distanciar na liderança

07/12/2025 20:10

Depois de quebrar uma série de três empates com a boa vitória sobre o Athletic Bilbao (3 a 0) no meio de semana, o Real Madrid voltou a tropeçar, desta vez com uma derrota em casa para o Celta de Vigo por 2 a 0 neste domingo (7), que deixa a equipe a quatro pontos do Barcelona, líder do Campeonato Espanhol.

Dois gols do sueco Williot Swedberg (54' e 90'+3) deram a vitória ao time galego. O Real Madrid terminou a partida com dois jogadores a menos, pelas expulsões de Fran García (64') e Álvaro Carreras (90'+2). 

Antes, a equipe merengue tinha sofrido o primeiro golpe com a lesão do zagueiro brasileiro Éder Militão, que será mais um no lotado departamento médico do clube.

O técnico Xabi Alonso terá que administrar a crise antes do duelo com o Manchester City na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, também no Santiago Bernabéu.

- Lesão de Militão -

A falta de mobilidade e velocidade do Real Madrid perto do terço final do campo permitiu que o Celta organizasse seu jogo e aproveitasse algumas chances de gol no primeiro tempo.

Pablo Durán e Bryan Zaragoza não conseguiram converter suas chances, apesar de terem ficado cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois. Justamente em uma jogada de Durán (20'), Militão chegou para interceptar e caiu com dores na coxa esquerda, sendo substituído por Antonio Rüdiger.

De acordo com as imagens, o zagueiro brasileiro teria sentido uma fisgada na corrida e saiu de campo sem conseguir apoiar o pé no chão.

A partir desse momento, o Real Madrid se mostrou mais ativo no ataque. Em jogada iniciada por Viníncius Júnior pela esquerda, Jude Bellingham passou a bola para Arda Güler (38'), que bateu de esquerda e errou o alvo.

Pouco antes do intervalo, um passe longo de Aurélien Tchouaméni até Vini Jr. (47'+3) acabou em uma finalização que o goleiro Ionut Radu conseguiu afastar.

No segundo tempo, Fede Valverde (47') arriscou de longe e Radu foi para ágil para desviar.

Com o Real Madrid no ataque, Swedberg abriu o placar com uma bela finalização de calcanhar após cruzamento pela esquerda de Bryan Zaragoza.

- Nervos à flor da pele -

Com o Celta dominando posse de bola e o Real Madrid permanecendo passivo, a torcida começou a vaiar. No entanto, a situação do time merengue piorou quando Fran García foi expulso três minutos depois, após receber dois cartões amarelos, primeiro por falta sobre Sergio Carreira e depois por derrubar Swedberg.

O astro francês Kylian Mbappé, artilheiro do campeonato com 16 gols, teve a chance de empatar ao ficar cara a cara com o goleiro, mas chutou por cima do travessão.

Nos acréscimos, Álvaro Carreras perdeu a cabeça e foi expulso também por receber dois cartões amarelos: em poucos segundos, foi punido primeiro por fazer gestos contra a arbitragem e depois por mais reclamações.

Logo em seguida, Swedberg ficou livre na área e driblou Courtois antes de mandar a bola para as redes.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Oviedo - Mallorca              0 - 0

  

   - Sábado:

   Villarreal - Getafe                  2 - 0

   Alavés - Real Sociedad               1 - 0

   Betis - Barcelona                    3 - 5

   Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 1 - 0

  

   - Domingo:

   Elche - Girona                       3 - 0

   Valencia - Sevilla                   1 - 1

   Espanyol - Rayo Vallecano            1 - 0

   Real Madrid - Celta Vigo             0 - 2

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Osasuna - Levante                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               40  16  13   1   2  47  20  27

    2. Real Madrid             36  16  11   3   2  32  15  17

    3. Villarreal              35  15  11   2   2  31  13  18

    4. Atlético de Madrid      31  16   9   4   3  28  15  13

    5. Espanyol                27  15   8   3   4  19  16   3

    6. Betis                   24  15   6   6   3  25  19   6

    7. Athletic Bilbao         23  16   7   2   7  15  20  -5

    8. Getafe                  20  15   6   2   7  13  17  -4

    9. Elche                   19  15   4   7   4  18  17   1

   10. Celta Vigo              19  15   4   7   4  18  19  -1

   11. Alavés                  18  15   5   3   7  13  15  -2

   12. Rayo Vallecano          17  15   4   5   6  13  16  -3

   13. Sevilla                 17  15   5   2   8  20  24  -4

   14. Real Sociedad           16  15   4   4   7  19  22  -3

   15. Valencia                15  15   3   6   6  14  23  -9

   16. Mallorca                14  15   3   5   7  15  22  -7

   17. Osasuna                 12  14   3   3   8  12  18  -6

   18. Girona                  12  15   2   6   7  13  29 -16

   19. Real Oviedo             10  15   2   4   9   7  22 -15

   20. Levante                  9  14   2   3   9  16  26 -10

rsc/pm/cb

