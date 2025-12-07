Homens armados roubam gravuras de Matisse e Portinari em São Paulo

Dois homens armados invadiram neste domingo (7) uma biblioteca de São Paulo e roubaram oito gravuras do artista francês Henri Matisse e outras cinco do pintor modernista brasileiro Candido Portinari, informaram as autoridades.

O roubo ocorreu na centenária Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro da capital paulista.

"A dupla rendeu uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local", disse a polícia em nota enviada à AFP.

"Ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde estavam os documentos. Eles colocaram os documentos e oito quadros em uma sacola de lona. Os dois fugiram pela saída principal", acrescentou a polícia, que abriu uma investigação.

Em comunicado, a prefeitura de São Paulo confirmou o roubo das gravuras e informou que agentes policiais estavam na biblioteca coletando evidências.

Também foi reforçada a presença policial na região.

Segundo o portal g1, os ladrões foram identificados pelas câmeras de segurança instaladas no local e estão sendo procurados pelas autoridades.

- "Valor incalculável" -

As autoridades ainda não informaram o valor ou a procedência das obras roubadas de Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962).

As gravuras retiradas faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

Inaugurada em outubro e intitulada "Do livro ao museu", a mostra reunia livros raros e obras das décadas de 1940 e 1950, e se encerraria neste domingo.

Uma nota da prefeitura de setembro indicava que a exposição continha obras do acervo do MAM, mas não detalhava quais.

Segundo a Folha de S. Paulo, entre as obras roubadas há colagens do álbum Jazz de Matisse, publicado na França em 1947, do qual existem apenas 300 exemplares no mundo.

"O valor cultural e artístico é incalculável", afirmou o crítico de arte e curador Tadeu Chiarello, citado pelo jornal. "Muito triste esse roubo", acrescentou.

As cinco gravuras roubadas de Candido Portinari, um dos pintores mais renomados da história do Brasil, eram ilustrações do livro Menino de Engenho, de 1959, informou a prefeitura.

Em 2007, a pintura de Portinari O Cafeeiro foi subtraída do Museu de Arte de São Paulo (Masp), segundo o g1.

O roubo em São Paulo ocorre pouco depois de criminosos terem conseguido invadir o Museu do Louvre, em Paris, em outubro, e roubar em poucos minutos joias da Coroa francesa avaliadas em cerca de 534 milhões de reais.

rsr/db/am