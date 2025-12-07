Presidente do Benim afirma que situação está 'sob controle' após tentativa de golpe de Estado
compartilheSIGA
O presidente de Benim, Patrice Talon, afirmou neste domingo (7) que a "situação está completamente sob controle" em seu país, após uma tentativa de golpe de Estado registrada mais cedo no dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Logo pela manhã deste domingo, um grupo de militares autodenominado Comitê Militar para a Refundação (CMR) afirmou na televisão pública ter "destituído" Talon.
No entanto, pouco depois do anúncio, uma fonte próxima ao presidente indicou que o chefe de Estado estava a salvo e que o exército estava retomando o controle.
"Quero assegurar a todos que a situação está completamente sob controle (...). A segurança e a ordem pública serão mantidas em todo o território nacional", declarou Talon na noite de domingo na televisão nacional.
Fontes militares disseram à AFP que uma dúzia de militares, incluindo os líderes da tentativa de golpe, foram detidos.
Nos últimos anos, o oeste da África registrou numerosos golpes de Estado, em países como Mali, Burkina Faso, Níger, Guiné e, mais recentemente, no final de novembro, em Guiné-Bissau.
Talon deve ceder o poder em abril do próximo ano, após dez anos no cargo, marcados por um forte crescimento econômico, mas também por um aumento da violência jihadista.
- Apoio regional -
Segundo o ministro do Interior, Alassane Seidou, "um pequeno grupo de soldados iniciou uma sublevação com o objetivo de desestabilizar o Estado e suas instituições. Diante dessa situação, as Forças Armadas beninesas e sua hierarquia (...) conseguiram manter o controle da situação e frustrar a manobra".
A força aérea da vizinha Nigéria atacou alvos não revelados enquanto as forças beninesas realizavam operações de contra-ataque, informou à AFP uma fonte da presidência nigeriana.
Por sua vez, o bloco regional da África Ocidental, a Cedeao, informou que tropas de Gana, Costa do Marfim, Nigéria e Serra Leoa estavam sendo destacadas no país para "apoiar o Governo e o Exército Republicano de Benim e preservar a ordem constitucional".
Correspondentes da AFP disseram ter ouvido disparos na madrugada de domingo nas ruas de Cotonou, a capital econômica, enquanto soldados bloqueavam o acesso à presidência e ao prédio da televisão estatal.
Em outras áreas, no entanto, os moradores continuavam com suas atividades cotidianas.
"O golpe foi frustrado, graças a Deus. Mas temos que pensar no que fazer para que esse tipo de coisa não volte a acontecer", disse à AFP um vendedor ambulante em Cotonou, Adam Aminou.
"Passamos alguns momentos de medo", afirmou a professora aposentada Jennifer Adokpeto.
"Realmente pensamos, ao ver o comunicado repetido na televisão, que se tratava de um golpe de Estado e que nosso país seguiria o caminho de alguns de nossos vizinhos", acrescentou.
Uma fonte militar confirmou que a situação está "sob controle" e que os golpistas não tomaram "nem a residência do chefe de Estado, nem a presidência".
Várias embaixadas recomendaram que seus cidadãos permanecessem em casa sempre que possível.
- "Deterioração" da situação -
Os oito soldados rebeldes que apareceram na televisão portavam fuzis de assalto e usavam boinas de cores diferentes.
Proclamaram o tenente-coronel Pascal Tigri como "presidente" de seu comitê de "refundação" e justificaram sua ação alegando a "deterioração contínua da situação de segurança no norte de Benim".
A história política de Benim tem sido marcada por vários golpes e tentativas de golpe desde sua independência da França, em 1960.
Talon, um ex-empresário de 67 anos apelidado de "rei do algodão de Cotonou", chegou ao poder em 2016.
Está previsto que conclua em 2026 seu segundo mandato, o máximo permitido pela Constituição.
O principal partido opositor foi excluído das próximas eleições, que colocarão o partido governante contra um opositor considerado "moderado".
Embora seja reconhecido pelo desenvolvimento econômico de Benim, a oposição reprova a Talon uma guinada autoritária em um país que antes se destacava pela vitalidade de sua democracia.
str-bdi/pid/pc/mb/meb/eg/am