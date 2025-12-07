Gravuras de Matisse e Portinari são roubadas em São Paulo

Oito gravuras do artista francês Henri Matisse e cinco de Candido Portinari foram roubadas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, informou neste domingo (7) a prefeitura da cidade.

Segundo a imprensa, dois homens armados invadiram neste domingo a Biblioteca Mário de Andrade, localizada no Centro de São Paulo, e fugiram com as obras de arte.

A polícia está na biblioteca recolhendo evidências, disse a prefeitura de São Paulo em uma nota. O local possui equipamento de vigilância e câmeras de segurança.

A presença policial na área também foi reforçada.

As autoridades não informaram, por enquanto, o valor ou a procedência das obras roubadas de Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962).

As gravuras levadas faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

A mostra, intitulada "Do livro ao museu", terminava neste domingo.

Segundo uma nota de setembro da prefeitura sobre a exposição, a mostra continha obras do acervo do MAM, mas não detalhou quais.

As cinco gravuras de Candido Portinari eram ilustrações do livro "Menino de Engenho", de 1959.

O roubo em São Paulo ocorre depois de criminosos terem conseguido entrar no museu parisiense do Louvre, em outubro, e roubar, em poucos minutos, joias da Coroa francesa avaliadas em cerca de 534 milhões de reais.

rsr/dg/am