Bayern de Munique e RB Leipzig fazem principal confronto das quartas de final da Copa da Alemanha

07/12/2025 16:48

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, e o RB Leipzig, seu principal perseguidor, vão se enfrentar nas quartas de final da Copa da Alemanha, no início de fevereiro, na Allianz Arena, conforme definiu o sorteio realizado neste domingo (7).

O time bávaro eliminou com uma difícil vitória por 3 a 2 o Union Berlin como visitante na última quarta-feira e não avança à semifinal da Copa desde 2020, quando conquistou seu 20º (maior campeão) e último título.

Deste então, o Leipzig conquistou suas duas primeiras Copas, em 2022 e 2023, depois de uma derrota na final em 2021.

O Stuttgart, atual campeão, visitará o Kiel, equipe da segunda divisão que eliminou o Hamburgo nas oitavas.

As quartas de final estão programadas para os dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro.

-- Confrontos de quartas de final da Copa da Alemanha: 

Bayern de Munique (D1) - RB Leipzig (D1) 

Hertha Berlim (D2) - Freiburg (D1) 

Kiel (D2) - Stuttgart (D1) 

Bayer Leverkusen (D1) - St. Pauli (D1) 

-- As semifinais estão agendadas para os dias 21 e 22 de abril. A final será disputada no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 23 de maio.

