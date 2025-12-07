Assine
Crystal Palace vence Fulham com gol no fim e segue na zona da Champions

07/12/2025 16:35

O Crystal Palace conseguiu três pontos valiosos ao bater o Fulham por 2 a 1 neste domingo (7), com o gol da vitória nos minutos finais, que colocam a equipe na quarta posição do Campeonato Inglês, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com este terceiro triunfo em quatro jogos, o Palace (4º, 26 pontos) supera o Chelsea (5º, 25 pontos) e mantém as esperanças de alcançar o Top 3, embora o Aston Villa (3º, 30 pontos) tenha quatro pontos de vantagem.

O Fulham, por sua vez, segue em 15º, quatro pontos acima do West Ham (18º), que mais cedo empatou em 1 a 1 com o Brighton (7º) e abre a zona de rebaixamento.

No estádio Craven Cottage, foi o Crystal Palace quem marcou primeiro, quando Edward Nketiah abriu o placar batendo rasteiro após uma boa jogada na entrada da área (20').

O Fulham empatou antes do intervalo graças a um belo chute de trivela com o pé esquerdo de Harry Wilson (38') e, no segundo tempo, chegou a marcar com Emile Smith-Rowe (53'), mas o lance foi anulado por impedimento de um de seus companheiros com o auxílio do VAR.

E após várias chances claras para os atacantes do Palace, finalmente o capitão Marc Guéhi selou a vitória marcando de cabeça após cobrança de escanteio (87').

A 15ª rodada do Campeonato Inglês termina nesta segunda-feira com o lanterna Wolverhampton recebendo o Manchester United (12º).

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Aston Villa - Arsenal               2 - 1

   Bournemouth - Chelsea               0 - 0

   Manchester City - Sunderland        3 - 0

   Everton - Nottingham                3 - 0

   Newcastle - Burnley                 2 - 1

   Tottenham - Brentford               2 - 0

   Leeds - Liverpool                   3 - 3

  

   - Domingo:

   Brighton - West Ham                 1 - 1

   Fulham - Crystal Palace             1 - 2

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Wolverhampton - Manchester United  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 33  15  10   3   2  28   9  19

    2. Manchester City         31  15  10   1   4  35  16  19

    3. Aston Villa             30  15   9   3   3  22  15   7

    4. Crystal Palace          26  15   7   5   3  20  12   8

    5. Chelsea                 25  15   7   4   4  25  15  10

    6. Everton                 24  15   7   3   5  18  17   1

    7. Brighton                23  15   6   5   4  25  21   4

    8. Sunderland              23  15   6   5   4  18  17   1

    9. Liverpool               23  15   7   2   6  24  24   0

   10. Tottenham               22  15   6   4   5  25  18   7

   11. Newcastle               22  15   6   4   5  21  19   2

   12. Manchester United       22  14   6   4   4  22  21   1

   13. Bournemouth             20  15   5   5   5  21  24  -3

   14. Brentford               19  15   6   1   8  21  24  -3

   15. Fulham                  17  15   5   2   8  20  24  -4

   16. Leeds                   15  15   4   3   8  19  29 -10

   17. Nottingham              15  15   4   3   8  14  25 -11

   18. West Ham                13  15   3   4   8  17  29 -12

   19. Burnley                 10  15   3   1  11  16  30 -14

   20. Wolverhampton            2  14   0   2  12   7  29 -22

