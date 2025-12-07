Crystal Palace vence Fulham com gol no fim e segue na zona da Champions

O Crystal Palace conseguiu três pontos valiosos ao bater o Fulham por 2 a 1 neste domingo (7), com o gol da vitória nos minutos finais, que colocam a equipe na quarta posição do Campeonato Inglês, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com este terceiro triunfo em quatro jogos, o Palace (4º, 26 pontos) supera o Chelsea (5º, 25 pontos) e mantém as esperanças de alcançar o Top 3, embora o Aston Villa (3º, 30 pontos) tenha quatro pontos de vantagem.

O Fulham, por sua vez, segue em 15º, quatro pontos acima do West Ham (18º), que mais cedo empatou em 1 a 1 com o Brighton (7º) e abre a zona de rebaixamento.

No estádio Craven Cottage, foi o Crystal Palace quem marcou primeiro, quando Edward Nketiah abriu o placar batendo rasteiro após uma boa jogada na entrada da área (20').

O Fulham empatou antes do intervalo graças a um belo chute de trivela com o pé esquerdo de Harry Wilson (38') e, no segundo tempo, chegou a marcar com Emile Smith-Rowe (53'), mas o lance foi anulado por impedimento de um de seus companheiros com o auxílio do VAR.

E após várias chances claras para os atacantes do Palace, finalmente o capitão Marc Guéhi selou a vitória marcando de cabeça após cobrança de escanteio (87').

A 15ª rodada do Campeonato Inglês termina nesta segunda-feira com o lanterna Wolverhampton recebendo o Manchester United (12º).

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 2 - 1

Bournemouth - Chelsea 0 - 0

Manchester City - Sunderland 3 - 0

Everton - Nottingham 3 - 0

Newcastle - Burnley 2 - 1

Tottenham - Brentford 2 - 0

Leeds - Liverpool 3 - 3

- Domingo:

Brighton - West Ham 1 - 1

Fulham - Crystal Palace 1 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Wolverhampton - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

6. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

7. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4

8. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

9. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

10. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

11. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

12. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1

13. Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22

