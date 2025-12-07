Assine
Dortmund vence Hoffenheim e se mantém na cola do vice-líder Leipzig

O Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim em casa por 2 a 0 neste domingo (7), com gols de Julian Brandt e Nico Schlotterbeck, e se manteve na cola do vice-líder RB Leipzig.

Ao final da 13ª rodada do Campeonato Alemão, o Dortmund segue na terceira colocação com 28 pontos, um atrás do Leipzig, mas a nove pontos do líder Bayern de Munique, que tem um início de temporada quase perfeito: 37 pontos de 39 possíveis, com 12 vitórias e um empate.

Leipzig e Dortmund aproveitaram a rodada para se distanciarem um pouco de seus perseguidores, Bayer Leverkusen (23 pontos), Hoffenheim (23), Stuttgart (22) e Eintracht Frankfurt (21).

Três dias antes de receber o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões, o time do técnico Niko Kovac saiu na frente pouco antes do intervalo contra o Hoffenheim. 

Em jogada coletiva com várias trocas de passes, Karim Adeyemi acionou o brasileiro Yan Couto, que invadiu a área e fez a assistência para Brandt abrir o placar (43').

No segundo tempo, Schlotterbeck aumentou a vantagem e deu um final de jogo tranquilo ao Dortmund, que poucas vezes correu perigo.

Também neste domingo, o Hamburgo (13º) venceu o Werder Bremen (11º) por 3 a 2 em duelo de meio de tabela.

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Mainz - B. Mönchengladbach          0 - 1

  

   - Sábado:

   Augsburg - Bayer Leverkusen         2 - 0

   Wolfsburg - Union Berlin            3 - 1

   Colônia - St Pauli                  1 - 1

   Heidenheim - Freiburg               2 - 1

   Stuttgart - Bayern de Munique       0 - 5

   RB Leipzig - Eintracht Frankfurt    6 - 0

  

   - Domingo:

   Hamburgo - Werder Bremen            3 - 2

   Borussia Dortmund - Hoffenheim      2 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       37  13  12   1   0  49   9  40

    2. RB Leipzig              29  13   9   2   2  28  13  15

    3. Borussia Dortmund       28  13   8   4   1  23  11  12

    4. Bayer Leverkusen        23  13   7   2   4  28  19   9

    5. Hoffenheim              23  13   7   2   4  25  19   6

    6. Stuttgart               22  13   7   1   5  21  22  -1

    7. Eintracht Frankfurt     21  13   6   3   4  28  29  -1

    8. Colônia                 16  13   4   4   5  22  21   1

    9. Freiburg                16  13   4   4   5  20  22  -2

   10. B. Mönchengladbach      16  13   4   4   5  17  19  -2

   11. Werder Bremen           16  13   4   4   5  18  24  -6

   12. Union Berlin            15  13   4   3   6  16  22  -6

   13. Hamburgo                15  13   4   3   6  14  20  -6

   14. Augsburg                13  13   4   1   8  17  27 -10

   15. Wolfsburg               12  13   3   3   7  17  23  -6

   16. Heidenheim              11  13   3   2   8  12  28 -16

   17. St Pauli                 8  13   2   2   9  11  25 -14

   18. Mainz                    6  13   1   3   9  11  24 -13

