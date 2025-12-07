Dortmund vence Hoffenheim e se mantém na cola do vice-líder Leipzig
O Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim em casa por 2 a 0 neste domingo (7), com gols de Julian Brandt e Nico Schlotterbeck, e se manteve na cola do vice-líder RB Leipzig.
Ao final da 13ª rodada do Campeonato Alemão, o Dortmund segue na terceira colocação com 28 pontos, um atrás do Leipzig, mas a nove pontos do líder Bayern de Munique, que tem um início de temporada quase perfeito: 37 pontos de 39 possíveis, com 12 vitórias e um empate.
Leipzig e Dortmund aproveitaram a rodada para se distanciarem um pouco de seus perseguidores, Bayer Leverkusen (23 pontos), Hoffenheim (23), Stuttgart (22) e Eintracht Frankfurt (21).
Três dias antes de receber o Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões, o time do técnico Niko Kovac saiu na frente pouco antes do intervalo contra o Hoffenheim.
Em jogada coletiva com várias trocas de passes, Karim Adeyemi acionou o brasileiro Yan Couto, que invadiu a área e fez a assistência para Brandt abrir o placar (43').
No segundo tempo, Schlotterbeck aumentou a vantagem e deu um final de jogo tranquilo ao Dortmund, que poucas vezes correu perigo.
Também neste domingo, o Hamburgo (13º) venceu o Werder Bremen (11º) por 3 a 2 em duelo de meio de tabela.
-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Mainz - B. Mönchengladbach 0 - 1
- Sábado:
Augsburg - Bayer Leverkusen 2 - 0
Wolfsburg - Union Berlin 3 - 1
Colônia - St Pauli 1 - 1
Heidenheim - Freiburg 2 - 1
Stuttgart - Bayern de Munique 0 - 5
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6 - 0
- Domingo:
Hamburgo - Werder Bremen 3 - 2
Borussia Dortmund - Hoffenheim 2 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 37 13 12 1 0 49 9 40
2. RB Leipzig 29 13 9 2 2 28 13 15
3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12
4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9
5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6
6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1
7. Eintracht Frankfurt 21 13 6 3 4 28 29 -1
8. Colônia 16 13 4 4 5 22 21 1
9. Freiburg 16 13 4 4 5 20 22 -2
10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2
11. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6
12. Union Berlin 15 13 4 3 6 16 22 -6
13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6
14. Augsburg 13 13 4 1 8 17 27 -10
15. Wolfsburg 12 13 3 3 7 17 23 -6
16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16
17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14
18. Mainz 6 13 1 3 9 11 24 -13
