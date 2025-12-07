Assine
Prefeito é assassinado durante destile natalino na Guatemala

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/12/2025 14:26

O prefeito de uma cidade no leste da Guatemala foi assassinado por pessoas não identificadas na noite de sábado enquanto participava de um desfile natalino, informou neste domingo (7) a Associação Nacional de Municípios (Anam). 

O ataque armado contra o prefeito do município de Masagua, Nelson Marroquín, ocorreu na aldeia Obero, 70 quilômetros a leste da capital guatemalteca, informou um porta-voz da Anam. 

Marroquín, de 38 anos, faleceu devido aos ferimentos dos disparos enquanto era levado ao hospital de Escuintla. Um de seus seguranças também ficou ferido e está recebendo atendimento médico.

"Expresso meu total repúdio pelo assassinato do prefeito de Masagua", afirmou o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, na rede social X. 

O mandatário disse que deu "instruções" ao Ministério do Interior para que os responsáveis pelo "ato desprezível" sejam levados "à justiça". 

A taxa de homicídios na Guatemala passou de 16,1 por cada 100.000 habitantes em 2024 para 17,65 este ano (mais do que o dobro da média mundial), segundo o Centro de Pesquisas Econômicas Nacionais. 

Em outubro, a fuga de 20 membros de grupos criminosos de uma prisão provocou a pior crise do governo de Arévalo, que começou em janeiro de 2024. Diversos setores sociais e empresariais criticaram o mandatário por falhas na segurança.

