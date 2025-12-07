Verstappen vence, mas Norris conquista Mundial de F1 com 3º lugar no GP de Abu Dhabi
compartilheSIGA
O piloto britânico Lando Norris (McLaren) se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira após terminar em terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), vencido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Verstappen precisava vencer no circuito de Yas Marina e torcer para que Norris não subisse ao pódio, mas o britânico de 26 anos controlou a corrida e terminou em terceiro, atrás de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, cujas chances de título ficaram remotas devido ao rendimento do piloto da Red Bull.
"Eu me sinto fenomenal. Agora sei um pouco do que Max sentiu. Quero parabenizar os dois, Max e Oscar, por esta longa temporada. Gostei muito", declarou Norris antes de subir ao pódio.
"Foi uma longa jornada com a McLaren, quase nove anos, então estou muito orgulhoso de poder retribuir", acrescentou o britânico.
Mesmo sem levar o Mundial, Verstappen protagonizou uma excelente temporada, sendo o único piloto a conseguir rivalizar com as McLaren e, apesar de ter ficado a 104 pontos da liderança nas primeiras 15 corridas, terminou o campeonato apenas dois pontos atrás de Norris (423 a 421).
Piastri terminou em terceiro, com 410 pontos.
- Largada limpa -
A largada foi limpa e os três postulantes ao título mantiveram as posições do grid, com Verstappen em primeiro, seguido por Norris e Piastri, que optou por uma estratégia diferente de seus rivais ao sair com pneus duros.
Apenas o britânico George Russell (Mercedes), que largou e quarto, foi ultrapassado pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).
Antes do fim da primeira volta, Norris cedeu à pressão de Piastri e caiu para a terceira posição, suficiente para ser campeão, mas sem margem para erros, já que terminar fora do pódio com Verstappen vencendo a corrida daria o título ao holandês.
- Tsunoda, único percalço -
Antes da primeira parada nos boxes, o foco estava na batalha pelo terceiro lugar entre Norris e Leclerc, com o britânico defendendo não apenas o pódio em Abu Dhabi, mas também o título de campeão mundial.
O primeiro dos três postulantes ao título a parar nos boxes foi Norris (na volta 17 de 58), que retornou à pista na nona posição. Ele precisou ultrapassar vários carros para recuperar uma posição que lhe permitisse conquistar o campeonato, evitando qualquer acidente que pudesse arruinar seu objetivo.
A manobra de ultrapassagem sobre o companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, o japonês Yuki Tsunoda, foi particularmente complicada.
"Me deixem em paz, eu sei o que tenho que fazer", disse Tsunoda pelo rádio quando a equipe pediu para manter a posição.
Na volta 23, Norris ultrapassou o segundo piloto da Red Bull, que o empurrou contra o muro, obrigando o britânico a sair da pista para recuperar o terceiro lugar.
Os comissários abriram duas investigações sobre o incidente: uma contra Tsunoda por sua manobra defensiva e outra contra Norris por sair da pista, mas apenas o piloto japonês foi penalizado por seu zigue-zague.
- Destino selado -
Nessa mesma volta, Verstappen parou e cedeu a liderança a Piastri.
Na metade da corrida, o australiano da McLaren liderava (sem parar), seguido por Verstappen e Norris a menos de 20 segundos, uma diferença insuficiente para manter a primeira posição, pois o holandês era muito mais rápido e o ultrapassou na volta 41.
Piastri, com os pneus muito desgastados, finalmente entrou nos boxes e conseguiu pelo menos manter o segundo lugar, graças à segunda parada de Norris para ter pneus macios na parte final da corrida e se proteger em relação a Leclerc, que terminou em quarto.
A menos que ocorresse um acidente, o destino do Mundial estava selado e a corrida terminou com a vitória de Verstappen e Norris conquistando o título.
Leclerc, Russell, Alonso, o francês Esteban Ocon (Haas), o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), o canadense Lance Stroll (Aston Martin) e o britânico Oliver Bearman (Haas) completaram o Top 10.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) chegou na 12ª colocação e terminou o campeonato em 19º, com 19 pontos somados.
-- Resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h26:07.469
2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +12.594
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +16.572
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +23.279
5. George Russell (GBR/Mercedes) +48.563
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:07.562
7. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1:09.876
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +1:12.670
9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:14.523
10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1:16.166
11. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +1:19.014
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +1:21.043
13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1:22.158
14. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +1:23.794
15. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1:24.399
16. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1:30.327
17. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +1volta
18. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1volta
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1volta
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +1volta
-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:
.Campeonato de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 423 pts
2. Max Verstappen (HOL) 421
3. Oscar Piastri (AUS) 410
4. George Russell (GBR) 319
5. Charles Leclerc (MON) 242
6. Lewis Hamilton (GBR) 156
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150
8. Alexander Albon (TAI) 73
9. Carlos Sainz (ESP) 64
10. Fernando Alonso (ESP) 56
11. Isack Hadjar (FRA) 51
12. Nico Hülkenberg (ALE) 49
13. Oliver Bearman (GBR) 42
14. Liam Lawson (NZL) 38
15. Esteban Ocon (FRA) 38
16. Lance Stroll (CAN) 34
17. Yuki Tsunoda (JAP) 33
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
.Campeonato de construtores:
1. McLaren-Mercedes 833 pts
2. Mercedes 469
3. Red Bull 451
4. Ferrari 398
5. Williams-Mercedes 137
6. Racing Bulls-Red Bull 92
7. Aston Martin-Mercedes 90
8. Haas-Ferrari 80
9. Sauber-Ferrari 68
10. Alpine-Renault 22
hdy/bdx/mcd/meb/cb