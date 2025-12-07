Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

O governo do Benim anunciou neste domingo (7) o "fracasso" de uma tentativa de golpe de Estado, poucas horas depois de um grupo de militares afirmar ter "destituído" o presidente Patrice Talon.

"Um pequeno grupo de soldados iniciou uma insurreição com o objetivo de desestabilizar o Estado e suas instituições. Diante desta situação, as Forças Armadas do Benim e sua hierarquia (...) conseguiram manter o controle da situação e frustrar a manobra", anunciou na televisão o ministro do Interior, Alassane Seidou.

O presidente Patrice Talon, que deve deixar o poder em abril após dois mandatos, está seguro, segundo seu círculo próximo.

Várias testemunhas relataram à AFP ter ouvido "disparos" ou "rajadas de tiros" em Cotonou, a capital econômica.

Na madrugada de domingo, um grupo de militares autodenominado Comitê Militar para a Refundação afirmou ter "destituído" Talon na televisão pública do país, cuja transmissão foi interrompida pouco depois.

Logo após o anúncio, uma fonte próxima ao presidente indicou à AFP que o mandatário está a salvo e que o exército está retomando o controle.

"Trata-se de um pequeno grupo de pessoas que apenas controla a televisão. O exército regular está retomando o controle. A cidade [Cotonou] e o país estão totalmente seguros, assim como o presidente e sua família", disse à AFP.

Por sua vez, a embaixada da França informou no X que "foram ouvidos disparos no Camp Guezo, perto da residência do presidente da República" e pediu aos cidadãos franceses que permaneçam em suas casas "por razões de segurança".

Uma fonte militar confirmou que a situação está "sob controle" e que os golpistas não tomaram "nem a residência do chefe de Estado, nem a presidência da República".

"É questão de tempo para que tudo volte à normalidade. A limpeza segue seu curso", acrescentou.

No domingo, o acesso à televisão nacional e à presidência estava bloqueado por militares, constatou um jornalista da AFP. Também estava proibido o acesso a várias zonas de Cotonou, incluindo o hotel Sofitel, bem como os bairros onde estão localizadas instituições internacionais.

No entanto, não houve relatos de presença militar no aeroporto ou no restante da cidade, onde a população continuava com suas atividades habituais.

A história política do Benim tem sido marcada por vários golpes de Estado ou tentativas de golpe.

Patrice Talon, no poder desde 2016, concluirá em abril de 2026 seu segundo mandato, o máximo permitido pela Constituição.

O principal partido da oposição está excluído das próximas eleições que enfrentarão o partido no poder com um opositor considerado "moderado".

A oposição critica Talon por uma guinada autoritária em um país que antes se destacava pela vitalidade de sua democracia.

