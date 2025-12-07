Morre, aos 73 anos, fotógrafo britânico Martin Parr
O fotógrafo britânico Martin Parr, famoso por suas fotos que retratavam com humor o cotidiano de seus compatriotas, morreu no sábado aos 73 anos, anunciou sua fundação neste domingo (7) em um comunicado.
"É com grande tristeza que anunciamos que Martin Parr (1952-2025) faleceu ontem em sua casa em Bristol", informou a fundação, simultaneamente à Magnum Photos, agência para a qual o fotógrafo trabalhou por muitos anos.
