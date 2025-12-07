Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre, aos 73 anos, fotógrafo britânico Martin Parr

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/12/2025 10:38

compartilhe

SIGA

O fotógrafo britânico Martin Parr, famoso por suas fotos que retratavam com humor o cotidiano de seus compatriotas, morreu no sábado aos 73 anos, anunciou sua fundação neste domingo (7) em um comunicado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É com grande tristeza que anunciamos que Martin Parr (1952-2025) faleceu ontem em sua casa em Bristol", informou a fundação, simultaneamente à Magnum Photos, agência para a qual o fotógrafo trabalhou por muitos anos.

cla/pc/mb/yr

Tópicos relacionados:

fotografia gb gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay