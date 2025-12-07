Assine
Chanceler alemão reafirma seu apoio a Israel em Jerusalém

07/12/2025 09:50

O chefe do governo alemão, Friedrich Merz, reafirmou, neste domingo (7), o apoio da Alemanha a Israel durante uma visita ao memorial do Holocausto em Jerusalém, onde também se reunirá com seu homólogo, Benjamin Netanyahu.

Merz chegou a Israel no sábado para sua primeira visita diplomática desde sua posse, com o objetivo de consolidar a relação entre os dois países após algumas tensões devido à guerra na Faixa de Gaza e à violência de colonos judeus extremistas na Cisjordânia ocupada. 

"A Alemanha deve defender a existência e a segurança de Israel. Isto permanecerá para sempre profundamente inscrito no vínculo que nos une", declarou o chanceler no memorial Yad Vashem, destacando "a responsabilidade histórica" de seu país no extermínio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 

A reunião com Netanyahu se concentrará nos esforços para avançar para uma segunda fase do cessar-fogo em Gaza, no âmbito do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destinado a encerrar a guerra iniciada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em Israel.

Antes de sua viagem, Merz telefonou para o presidente palestino, Mahmud Abbas, para instá-lo a implementar as "reformas urgentemente necessárias" que lhe permitam "desempenhar um papel construtivo" na etapa posterior à guerra em Gaza.

