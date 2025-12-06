Acidente de ônibus na Argélia deixa 14 mortos e 34 feridos

Quatorze pessoas morreram e 34 ficaram feridas neste sábado (6) quando um ônibus derrapou e capotou no sul da Argélia, informou a proteção civil.

Fotografias de meios de comunicação locais mostram o veículo virado de cabeça para baixo na beira de uma estrada na localidade de Tebelbala, cerca de 400 km ao sul de Bechar, no sul do país.

O ônibus de passageiros sofreu o acidente enquanto circulava por uma rodovia nacional entre Bechar e Tinduf, no extremo sul da Argélia.

O presidente Abdelmadjid Tebboune disse estar "entristecido" pelo acidente e apresentou suas condolências às famílias das vítimas.

Trata-se do acidente de trânsito mais mortal desde agosto, quando um ônibus caiu em um rio perto de Argel, onde morreram 18 pessoas.

abh/roc/mas/db/am