Hamas diz estar disposto a entregar armas a uma autoridade palestina 'se ocupação terminar'

O movimento islamista palestino Hamas declarou neste sábado (6) que está disposto a entregar suas armas na Faixa de Gaza a uma autoridade palestina que governe o território, com a condição de que termine a ocupação pelo Exército israelense.

"Nossas armas estão vinculadas à existência da ocupação e da agressão", afirmou em um comunicado Khalil al Hayya, chefe negociador do Hamas e responsável pelo movimento em Gaza. "Se a ocupação terminar, essas armas serão colocadas sob a autoridade do Estado", acrescentou. Consultada pela AFP, a assessoria de Hayya precisou que ele se referia a um Estado palestino soberano e independente.

"Aceitamos o envio de forças da ONU como força de separação, encarregada de vigiar as fronteiras e garantir o cumprimento do cessar-fogo em Gaza", acrescentou Hayya, destacando a rejeição de seu grupo ao envio de uma força internacional para a Faixa cuja missão seria desarmá-lo.

