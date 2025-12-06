Assine
Morrem 17 migrantes após naufrágio de embarcação frente à costa de Creta

AFP
AFP
06/12/2025 17:52

Dezessete migrantes, todos homens, foram encontrados mortos neste sábado (6) após o naufrágio de sua embarcação em frente à ilha grega de Creta, informou à AFP uma porta-voz da Guarda Costeira grega.

"Dois sobreviventes em estado crítico foram hospitalizados", segundo a porta-voz. Por enquanto, são desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu a tragédia.

mr/yap/cls/eg/meb/am

