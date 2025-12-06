Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Médico acusado de agressão sexual a mais de 30 pacientes é indiciado na Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/12/2025 09:58

compartilhe

SIGA

Um médico britânico foi acusado de agredir sexualmente 38 de seus pacientes, incluindo um menor de 13 anos, em hospitais do centro da Inglaterra, anunciou a Promotoria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nathaniel Spencer, de 38 anos, enfrenta acusações por "vários crimes sexuais graves cometidos contra pacientes enquanto atuava como médico", indicou Ben Samples, promotor adjunto na região de West Midlands, na sexta-feira.

Os fatos teriam ocorrido entre 2017 e 2021 no hospital Royal Stoke, em Stoke-on-Trent, e posteriormente na unidade médica Russells Hall em Dudley, perto de Birmingham, situados a cerca de 60 quilômetros de distância.

A Promotoria indica 38 supostas vítimas, incluindo um menor de 13 anos, deste ex-médico residente que foi proibido exercer a profissão.

Spencer também enfrenta acusações por 32 agressões sexuais, 17 com penetração, e uma tentativa de agressão sexual com penetração. Vários destes fatos afetam as mesmas pessoas. 

O acusado, que reside nos arredores de Birmingham, deverá comparecer ao tribunal de North Staffordshire, em Newcastle-under-Lyme, no dia 20 de janeiro.

cla/ial/pc/jvb/yr

Tópicos relacionados:

agressoes gb hospitais infancia policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay