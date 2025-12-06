Médico acusado de agressão sexual a mais de 30 pacientes é indiciado na Inglaterra

Um médico britânico foi acusado de agredir sexualmente 38 de seus pacientes, incluindo um menor de 13 anos, em hospitais do centro da Inglaterra, anunciou a Promotoria.

Nathaniel Spencer, de 38 anos, enfrenta acusações por "vários crimes sexuais graves cometidos contra pacientes enquanto atuava como médico", indicou Ben Samples, promotor adjunto na região de West Midlands, na sexta-feira.

Os fatos teriam ocorrido entre 2017 e 2021 no hospital Royal Stoke, em Stoke-on-Trent, e posteriormente na unidade médica Russells Hall em Dudley, perto de Birmingham, situados a cerca de 60 quilômetros de distância.

A Promotoria indica 38 supostas vítimas, incluindo um menor de 13 anos, deste ex-médico residente que foi proibido exercer a profissão.

Spencer também enfrenta acusações por 32 agressões sexuais, 17 com penetração, e uma tentativa de agressão sexual com penetração. Vários destes fatos afetam as mesmas pessoas.

O acusado, que reside nos arredores de Birmingham, deverá comparecer ao tribunal de North Staffordshire, em Newcastle-under-Lyme, no dia 20 de janeiro.

cla/ial/pc/jvb/yr