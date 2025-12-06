Assine
Pelo menos 11 mortos em ataque a tiros a albergue para trabalhadores na África do Sul

AFP
AFP
06/12/2025 09:34

Homens armados invadiram um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul neste sábado (6) e mataram pelo menos 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos, informou a polícia. 

"Um total de 25 pessoas foram baleadas", das quais 14 foram hospitalizadas, disse a porta-voz da polícia Athlenda Mathe. 

Dez pessoas morreram no local do crime, no município de Saulsville, 18 quilômetros a oeste de Pretória, e outra faleceu no hospital.

O incidente ocorreu quando três homens armados invadiram o albergue por volta das 04h30 (23h30 de sexta-feira em Brasília) da madrugada e atiraram indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam bebendo. 

"Um incidente realmente infeliz. A polícia só foi alertada sobre o ocorrido por volta das seis horas", disse Mathe.

Uma criança de 12 anos e uma jovem de 16 anos estão entre os mortos. Os motivos do ataque são desconhecidos e não foram feitas detenções. 

Este é o mais recente de uma série de ataque a tiros que chocaram este país de 63 milhões de habitantes, assolado pela criminalidade.

