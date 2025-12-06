Opositora venezuelana María Corina Machado estará em Oslo para receber Nobel (Instituto Nobel)

Assine
Opositora venezuelana María Corina Machado estará em Oslo para receber Nobel

AFP
AFP
Repórter
06/12/2025 09:10

A opositora venezuelana María Corina Machado, que está na clandestinidade em seu país, confirmou que estará em Oslo na próxima semana para receber seu Prêmio Nobel da Paz, anunciou neste sábado (6) o diretor do Instituto Nobel à AFP.

"Estive em contato com a senhora Machado esta noite e ela me confirmou que estará em Oslo para a cerimônia", afirmou Kristian Berg Harpviken.

"Devido à situação de segurança, não podemos dar mais detalhes sobre a data e a forma como virá", acrescentou em uma mensagem à AFP.

