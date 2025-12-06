Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da diplomacia da UE afirma que EUA continua sendo seu 'maior aliado'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/12/2025 08:22

compartilhe

SIGA

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou neste sábado (6) que os Estados Unidos continuam sendo "o maior aliado" da Europa, apesar da nova estratégia de segurança nacional anunciada por Washington.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Claro, há muitas críticas, mas acho que algumas também são verdadeiras", disse Kallas no Fórum de Doha, uma conferência diplomática que ocorre anualmente na capital do Catar.

A declaração é uma resposta à publicação, na sexta-feira, de um documento que redefine a estratégia de segurança nacional de Washington.

O texto antecipa o "desaparecimento da civilização" europeia e defende o combate às "migrações em massa", bem como a restauração do "predomínio dos Estados Unidos na América Latina".

No documento, Washington critica duramente os aliados europeus e pontua que os EUA apoiarão aqueles que se opuserem aos valores promovidos pela UE, sobretudo na questão migratória.

"Os Estados Unidos continuam sendo nosso maior aliado (...) Nem sempre concordamos em diferentes tópicos, mas acho que o princípio geral ainda está lá. Somos os maiores aliados e devemos permanecer unidos", declarou Kallas.

csp/smw/pc/jvb/yr

Tópicos relacionados:

catar diplomacia eua politica ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay