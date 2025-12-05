"EUA deve encarar fase de grupos como se fosse uma final", diz Pochettino

O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, afirmou nesta sexta-feira (5) que sua equipe não deve pensar além da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, apesar do entusiasmo gerado no país após o sorteio considerado favorável.

O treinador argentino esteve em Washington para acompanhar a definição do Grupo D, onde os Estados Unidos enfrentarão Paraguai, Austrália e um adversário vindo das Eliminatórias Europeias, ainda a ser definido.

A seleção americana chega ao torneio motivada por vitórias recentes contra dois desses adversários: um triunfo por 2 a 1 sobre o Paraguai no mês passado e outro por 2 a 1 sobre a Austrália em outubro.

No entanto, embora alguns comentaristas de televisão, como Alexi Lalas, tenham demonstrado confiança numa classificação para as semifinais, o treinador alertou contra o otimismo excessivo.

Pochettino indicou que seu plano é incutir em seus jogadores a ideia de que cada partida da fase de grupos deve ser encarada como uma final, começando pela estreia contra o Paraguai, marcada para 12 de junho em Los Angeles.

“Se você é a Argentina, e talvez hoje seja a melhor seleção do mundo e a atual campeã da Copa do Mundo, talvez possa pensar no que vem depois da fase de grupos", disse Pochettino. "Mas com os Estados Unidos, nosso primeiro jogo é a final do Mundial. E o segundo também precisa ser a final do Mundial. Essa é a mentalidade, a mentalidade que queremos construir".

O técnico acrescentou que as recentes vitórias contra o Paraguai e a Austrália terão pouco peso quando o torneio começar. "Ainda faltam seis meses, as coisas podem mudar", afirmou. "É uma referência útil para nós, mas também para eles. Não acho que seja uma vantagem ou uma desvantagem".

Pochettino também revelou que está se inspirando no filme 'Miracle', que conta a histórica campanha da seleção americana de hóquei no gelo das Olimpíadas de Inverno de 1980, quando um time sem grandes estrelas derrotou a poderosa União Soviética em seu caminho até a medalha de ouro.

O treinador sugeriu que pretende montar sua equipe para a Copa do Mundo de acordo com a filosofia do técnico Herb Brooks, que afirma no filme: "Não precisamos dos melhores jogadores, precisamos dos jogadores certos".

"É isso que queremos dar a esta equipe: os jogadores certos para construir um elenco forte, capaz de competir contra qualquer adversário do mundo", concluiu Pochettino.

