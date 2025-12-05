Pela 1ª vez desde 2010, 3 pilotos disputam título do Mundial de F1 no último GP
compartilheSIGA
Pela 32ª vez na história da Fórmula 1, o campeão mundial só será conhecido após a última corrida da temporada, neste domingo (5), em Abu Dhabi, onde as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri e o Red Bull de Max Verstappen disputarão o título.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mas essa final com três ou mais pilotos só aconteceu cinco vezes nos últimos 50 anos: 1981, 1983, 1986, 2007 e 2010.
Antes disso, essa disputa a três já havia ocorrido algumas vezes, a primeira delas na temporada inaugural da F1, em 1950. O italiano Giuseppe Farina se sagrou campeão, vencendo seu compatriota Luigi Fagioli e o argentino Juan Manuel Fangio.
No ano seguinte, foi Fangio quem conquistou seu primeiro título mundial na última corrida, superando seu compatriota Froilán González e o italiano Alberto Ascari.
Em 1959, o australiano Jack Brabham saiu vitorioso, numa corrida final em que os britânicos Stirling Moss e Tony Brooks também tinham chances.
Em 1964, três pilotos britânicos disputavam o título no último Grande Prêmio do ano: John Surtees, Graham Hill e Jim Clark. Surtees se tornaria o único piloto até hoje a conquistar ao mesmo tempo os mundiais de Fórmula 1 e na categoria máxima do motociclismo.
Em 1968, Graham Hill, seu compatriota Jackie Stewart e o neozelandês Denny Hulme batalharam pelo título, com Hill saindo vitorioso. E em 1974, o brasileiro Emerson Fittipaldi triunfou sobre o suíço Clay Regazzoni e o sul-africano Jody Scheckter.
Mas nas últimas cinco décadas, apenas cinco temporadas terminaram com uma disputa a três, ou mesmo a quatro:
- 1981: Reutemann, Piquet e Laffite -
O piloto argentino Carlos Reutemann, da Williams, chegou a Las Vegas com 49 pontos, o brasileiro Nelson Piquet, da Brabham, com 48, e o francês Jacques Laffite, da Ligier, com 43.
Naquela época, uma vitória valia nove pontos, e apenas os seis primeiros colocados pontuavam.
Reutemann largou na pole position, mas um problema no câmbio o relegou ao oitavo lugar, e Piquet garantiu os dois pontos com o quinto lugar, conquistando assim seu primeiro título mundial.
- 1983: Prost, Piquet e Arnoux -
O francês Alain Prost, da Renault, chegou à África do Sul na liderança do campeonato com 57 pontos, seguido por Piquet (Brabham/55 pts) e seu compatriota René Arnoux (Ferrari/49 pts).
Os dois franceses abandonaram a corrida devido a problemas mecânicos, e o brasileiro se sagrou campeão pela segunda vez.
- 1986: Mansell, Prost e Piquet -
O britânico Nigel Mansell chegou à Austrália com uma vantagem de seis e sete pontos sobre Prost, da McLaren, e seu companheiro de equipe na Williams, Piquet, respectivamente.
Mansell, que largou na pole position, estava a caminho do título até que um pneu furado o obrigou a abandonar a corrida.
Prost aproveitou a oportunidade para garantir o bicampeonato.
- 2007: Hamilton, Alonso e Räikkönen -
O britânico Lewis Hamilton chegou ao Brasil com uma vantagem de quatro pontos sobre seu companheiro de equipe na McLaren, o espanhol Fernando Alonso, com quem mantinha uma intensa rivalidade interna, e sete pontos sobre o finlandês Kimi Räikkönen, da Ferrari.
Räikkönen venceu o Grande Prêmio e conquistou o campeonato por apenas um ponto de vantagem sobre Alonso e Hamilton, que terminaram em terceiro e sétimo lugares, respectivamente, em Interlagos.
- 2010: Alonso, Webber e Vettel -
Antes da última corrida em Abu Dhabi, quatro pilotos ainda estavam na disputa pelo título, uma situação sem precedentes na história da Fórmula 1.
Alonso, pilotando uma Ferrari, tinha uma vantagem de 8, 15 e 24 pontos sobre os pilotos da Red Bull, o australiano Mark Webber e o alemão Sebastian Vettel, e sobre Hamilton, da McLaren, respectivamente.
O sistema de pontuação havia mudado, com o vencedor agora ganhando 25 pontos, contra 18 para o segundo colocado e 15 para o terceiro.
Vettel, que largou na pole position, venceu a corrida, enquanto Alonso e Webber ficaram atrás da Renault do russo Vitaly Petrov, terminando em sétimo e oitavo, respectivamente.
O alemão garantiu seu primeiro título com uma vantagem de quatro pontos sobre o espanhol.
A última vez em que o título mundial foi decidido na última corrida da temporada foi em 2021, também em Abu Dhabi, onde Verstappen, da Red Bull, e Hamilton, da Mercedes, terminaram com o mesmo número de pontos.
O holandês garantiu seu primeiro título no último instante, ultrapassando o heptacampeão mundial britânico graças à intervenção do safety car no final da corrida.
Com pneus novos, Verstappen ultrapassou facilmente Hamilton, que não havia trocado os seus, quando a corrida recomeçou na última volta.
nb/fbx/pm/dam/raa/aam/am