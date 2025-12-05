Cinco grandes obras do arquiteto Frank Gehry

O arquiteto canadense-americano Frank Gehry, mestre do desconstrutivismo, que morreu nesta sexta-feira (5) aos 96 anos, projetou prédios em todo o mundo, como o Museu Guggenheim, na cidade espanhola de Bilbao, e o Biomuseo, no Panamá.

- Gehry House, em Santa Mônica, 1978 -

Em 1978, Frank Gehry constroi sua própria residência, em Santa Mônica, no estado americano da Califórnia, que funda as bases do seu estilo arquitetônico. Projetada como um envoltório em torno de um bangalô holandês da década de 1920, ela alterna cubos de vidro inclinados e paredes de chapa ondulada.

O arquiteto defende o uso de materiais brutos e pouco convencionais, como malhas metálicas e madeira compensada, em uma espécie de mosaico arquitetônico.

Gehry e sua mulher Berta viveram na residência -- que se tornou um clássico da arquitetura contemporânea -- por quase 40 anos, antes de construírem uma nova, em 2019.

- Museu Guggenheim de Bilbao, 1997 -

Com suas curvas assimétricas e superfícies de titânio cujas cores mudam segundo as condições atmosféricas, o Museu Guggenheim de Bilbao, no País Basco espanhol, é conhecido por sua ousadia e suas inovações tecnológicas.

Esse conjunto de formas heterogêneas construído em calcário, vidro e titânio às margens do rio Nervión exigiu para o seu projeto um software da indústria aeroespacial e a intervenção de alpinistas para instalar as cerca de 33.000 folhas de titânio ultraleve da fachada.

O museu, que atrai anualmente mais de 1 milhão de visitantes, impulsionou a renovação do antigo porto industrial de Bilbao, que se tornou um modelo de reconversão urbana.

Gehry estava construindo uma nova Fundação Guggenheim em Abu Dhabi, junto ao Louvre de Jean Nouvel.

- Biomuseo no Panamá, 2014 -

O Biomuseo, localizado na entrada do Canal do Panamá, é a primeira e única obra de Frank Gehry na América Latina. Segundo o portal do museu, o prédio foi projetado para contar a história de como o istmo do Panamá surgiu do mar, unindo dois continentes, separando um grande oceano e mudando para sempre a biodiversidade do planeta.

Gehry usou cores vibrantes e formas irregulares para refletir a diversidade natural do país centro-americano. O prédio conta com um átrio público ao ar livre, coberto por toldos metálicos coloridos.

- 'Casa Dançante' em Praga, 1996 -

Fruto da colaboração entre Frank Gehry e o arquiteto tcheco Vlado Miluni?, a Casa Dançante de Praga é composta por duas torres angulares, uma delas de vidro e colada à segunda, de concreto e coroada por uma cúpula.

Encarregado pelo presidente tcheco Václav Havel de criar um centro cultural no local, destruído por uma bomba, Miluni? contou com a colaboração de Gehry quando o banco ING se tornou um patrocinador.

Com um orçamento quase ilimitado para construir escritórios em um espaço relativamente pequeno (491 m²), os arquitetos imaginaram o conjunto como um casal dançando, e o batizaram de "Ginger e Fred", em homenagem aos dançarinos americanos.

Inaugurada em 1996, a obra se tornou uma atração turística sob o nome Casa Dançante.

- Fundação Louis Vuitton em Paris, 2014 -

A Fundação Louis Vuitton é um monumento futurista de concreto e vidro situado em um bosque, no oeste de Paris. Doze "velas" envolvem 11 volumes de concreto com fibra branca que abrigam as galerias de exposição da fundação de Bernard Arnault.

O arquiteto, que destacou a qualidade ambiental do projeto, desenhou um sistema de captação de água da chuva por meio da cobertura envidraçada, cujos 13.500 m² são formados por painéis únicos, moldados sob medida.

O design exterior é inspirado no Palmarium, erguido no Jardin d'Acclimatation, um antigo parque de diversões, entre 1893 e 1934.

