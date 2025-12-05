Inter Miami de Messi luta pelo título da MLS em final contra o Vancouver Whitecaps

Dois anos de magia, estádios lotados e incontáveis gols culminarão neste sábado (6) para Lionel Messi em sua tão aguardada primeira final da MLS, onde o Inter Miami tem muito mais do que apenas um título em jogo.

As ambições da jovem franquia, nunca escondidas por David Beckham e o restante da diretoria, dependem em grande parte de uma vitória neste sábado contra o Vancouver Whitecaps, em uma final que será disputada diante de sua torcida no Chase Stadium, às 16h30 (horário de Brasília).

Uma vitória cumpriria a promessa de conquistar o futebol norte-americano feita pelo time de Miami em 2023 ao contratar o jogador mais popular do planeta.

Seria também uma despedida de ouro para Sergio Busquets e Jordi Alba, companheiros de Messi em uma aventura americana marcada mais por decepções do que por triunfos na busca por títulos.

Sem os astros espanhóis, que vão pendurar as chuteiras após a final, o Inter Miami dará início a uma nova era em 2026 com um novo estádio, o Miami Freedom Park, que pretende inaugurar com seu capitão argentino carregando o troféu do campeonato.

Essa visão vitoriosa, no entanto, pode ser seriamente prejudicada se o Vancouver Whitecaps e seu novo líder, o alemão Thomas Müller, especialista em estragar as grandes noites de Messi, forem os que comemorarem no sábado.

Nesse cenário, o Inter Miami encerraria o segundo ano consecutivo sem adicionar nenhum troféu à sua galeria, que atualmente conta apenas com a Leagues Cup de 2023, e dificilmente recuperaria seu investimento de US$ 50 milhões em salários (R$ 272 milhões na cotação atual), a maior folha salarial da liga de longe e cerca de US$ 30 milhões (R$ 163 milhões) superior à do modesto Vancouver Whitecaps.

A pressão já cobrou seu preço ao Inter na final da Leagues Cup em agosto contra o Seattle Sounders, quando Luis Suárez e outros jogadores se envolveram em uma discussão acalorada com os rivais após a retumbante derrota por 3 a 0.

- Batalha entre campeões -

O reencontro entre Messi e Müller adiciona ainda mais drama à final mais aguardada da história recente da MLS, apenas seis meses antes da Copa do Mundo chegar à América do Norte.

O ex-atacante do Bayern de Munique, que chegou a Vancouver em agosto, teve participação na maior decepção da gloriosa carreira de Messi: a vitória da Alemanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2014.

O alemão também brilhou, marcando dois gols, na humilhante goleada de 8 a 2 do Bayern sobre o Barcelona, que contava com Messi, Alba e Busquets, na Liga dos Campeões de 2020.

Müller torna o Vancouver Whitecaps uma ameaça ainda maior, equipe que, antes de sua chegada, já havia derrotado o Inter com folga nos dois jogos das semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf.

"Sabemos que será uma partida muito difícil, e o fato de Müller ter se juntado a esse time torna tudo ainda melhor. Ele dá mais prestígio e torna o jogo melhor", disse o próprio Messi na quinta-feira, em declarações divulgadas pela MLS. "É ótimo que esta final esteja acontecendo e que possamos nos enfrentar novamente".

A presença de Müller pelo Vancouver e de Messi, Busquets e Rodrigo De Paul no Inter garante que um vencedor da Copa do Mundo será coroado campeão da MLS pela primeira vez neste sábado.

- Mascherano encontra a fórmula -

O alemão, que vem enfrentando uma lesão na panturrilha, está correspondendo às expectativas aos 36 anos, com uma marca de oito gols em 11 jogos.

O nível de Messi, no entanto, permanece inigualável nesta liga, mesmo aos 38 anos.

O camisa 10 conquistou sua primeira Chuteira de Ouro da MLS, com 29 gols em 28 jogos, e é o favorito para repetir o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso).

Nos playoffs, ele carregou o Inter nas costas com seis gols em cinco jogos eliminatórios.

Com a garra competitiva de Messi intacta, o Inter Miami encontrou seu melhor nível no final desta temporada graças a várias decisões ousadas do técnico Javier Mascherano, principalmente a de colocar Suárez no banco em favor da promessa argentina Mateo Silvetti.

Com o veloz Silvetti e o inspirado Tadeo Allende aproveitando os passes de Messi, o Inter Miami chegou à final vencendo seus últimos três jogos por quatro gols de diferença.

gbv/pm/aam/am