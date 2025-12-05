Técnico da Colômbia se diz confiante para duelo contra Portugal de CR7 na Copa

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, disse nesta sexta-feira (5) que sente "confiança" em sua equipe para o confronto da Copa do Mundo de 2026 contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, "uma das melhores seleções do mundo".

"Estamos tranquilos", disse Lorenzo a repórteres após o sorteio do Mundial em Washington, mas reconheceu que a seleção portuguesa é uma "cabeça de chave impressionante".

A Colômbia está no Grupo K, juntamente com Portugal, Uzbequistão e uma equipe que sairá da repescagem intercontinental em março entre Jamaica, República Democrática do Congo e Nova Caledônia.

"Me dá confiança ver que a equipe está jogando bem", disse o técnico argentino, que levou a Colômbia ao vice-campeonato da Copa América de 2024.

Portugal é "uma das melhores seleções do mundo atualmente... Estamos felizes em competir e enfrentar esse nível de equipe", afirmou. A Colômbia terminou em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, atrás de Argentina e Equador.

A seleção colombiana, que ficou de fora da Copa do Mundo do Catar de 2022, começou bem sua campanha no torneio classificatório, mas perdeu o ritmo na reta final.

Mas os colombianos têm grandes expectativas para o torneio do ano que vem, que será organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, graças à força do seu elenco.

Eles depositam sua confiança em seus jogadores-chave, como Luis Díaz, que atualmente brilha no Bayern de Munique, e o capitão James Rodríguez.

O camisa 10 foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e agora eles se reencontrarão naquela que será a sexta Copa do Mundo do astro português.

"Ele é um cara com uma mentalidade forte. Acho que vai ser ótimo jogar contra ele", disse James à Caracol Televisión antes do sorteio.

Lorenzo confirmou que o processo de convocação de jogadores para a Copa do Mundo ainda está aberto.

"Há uma competição saudável, há jogadores de altíssimo nível", disse ele.

Embora "um grupo maravilhoso tenha sido reunido", ele reconheceu que será "difícil" para os jogadores chegarem à Copa do Mundo em sua melhor forma, porque o torneio coincide com o fim da temporada dos clubes europeus.

"É isso que mais me preocupa", disse ele.

vd/raa/aam/am