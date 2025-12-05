Trump se reúne com premiê do Canadá e presidente do México

O presidente Donald Trump se reuniu nesta sexta-feira (5) com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou à AFP uma porta-voz do dirigente canadense.

Os três líderes haviam assistido anteriormente em Washington ao sorteio do Mundial de 2026, que será celebrado no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Temos trabalhado estreitamente com esses dois países, e a coordenação, a amizade e a relação têm sido extraordinárias", disse o presidente dos Estados Unidos sobre o Mundial.

"Falamos sobre a grande oportunidade que representa a Copa do Mundo de Futebol de 2026 para os três países e sobre a boa relação que temos. Concordamos em continuar trabalhando juntos em temas comerciais", afirmou Sheinbaum em uma mensagem na rede X.

Trump participou junto com Carney e Sheinbaum de um sorteio simulado no qual cada um tirou o nome de seu país.

Canadá e México, parceiros do acordo de livre comércio T-MEC da América do Norte junto aos Estados Unidos, estão ameaçados pela vasta ofensiva protecionista mundial lançada pelo presidente americano.

O desafio para os dois vizinhos dos Estados Unidos é renegociar os termos da maneira mais favorável possível no marco desse tratado.

Para o Canadá, trata-se também de restabelecer um diálogo rompido em outubro, após uma campanha publicitária televisiva contra o aumento das tarifas que indignou Trump.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um importante fornecedor de aço e alumínio para as empresas americanas, especialmente no setor automotivo.

O México, por sua vez, enfrenta uma situação econômica difícil em 2025 devido às incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, destino de mais de 80% de suas exportações.

Esta era a primeira reunião presencial da presidenta mexicana com seu vizinho do norte, que lhe exige maior compromisso no combate ao narcotráfico.

O México tem enviado mais tropas à fronteira comum e deportado dezenas de chefes do narcotráfico para que cumpram pena nos Estados Unidos, mas Trump deixou entrever em várias ocasiões que estaria disposto a atacar os cartéis em solo mexicano.

