'A única coisa em que devemos pensar é no que podemos controlar', diz De la Fuente após sorteio da Copa

A Espanha deve se concentrar exclusivamente "no que pode controlar" antes do início da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde, declarou o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, nesta sexta-feira (5).

O sorteio do Mundial, realizado em Washington, colocou a Espanha no Grupo H.

Campeã mundial em 2010 e campeã europeia no ano passado, a Espanha é uma das favoritas, reconheceu o treinador espanhol.

"Os elogios não nos enfraquecerão, muito pelo contrário. É uma grande responsabilidade. Queremos conquistar algo significativo nesta Copa do Mundo, e isso significa ter uma boa fase de grupos e continuar avançando. Os jogos ficarão mais difíceis à medida que avançarmos", disse ele a emissoras de rádio espanholas.

"Há muitas seleções candidatas ao título e nos sentimos da mesma forma que elas, nada mais, nada menos. Mas isso não garante nada", disse ele também à imprensa escrita.

"Estamos nesse processo de seguir nos aprimorando, e nosso nível de profissionalismo e responsabilidade exige que sejamos ainda um pouco melhores. É isso que pretendemos, continuar melhorando", explicou.

A Espanha poderá enfrentar a Argentina, cabeça de chave do Grupo J, algo sobre o qual De la Fuente preferiu não comentar.

"Não sabemos o que vai acontecer. Tudo o que temos que pensar, única e exclusivamente, é em tentar vencer todas as nossas partidas. Vencer Cabo Verde, vencer a Arábia Saudita, vencer o Uruguai", respondeu.

A partida contra o bicampeão mundial Uruguai (1930 e 1950), comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, será "extremamente difícil", afirmou De la Fuente.

O jogo promete ser um dos destaques da primeira fase da Copa do Mundo de 2026.

jz/dam/aam/am