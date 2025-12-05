Inglaterra chega 'com confiança', mas respeita seus rivais na Copa do Mundo, diz Tuchel

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou nesta sexta-feira (5) que a seleção dos 'Três Leões' está confiante, mas precisa mostrar a Croácia, Gana e Panamá o respeito que merece, após o sorteio da Copa do Mundo de 2026.

"Um jogo de estreia difícil contra a Croácia e Gana, duas seleções que participam regularmente da Copa do Mundo e duas nações fortes e orgulhosas", disse Tuchel à BBC.

"Ainda não sei muito sobre o Panamá, mas descobriremos mais antes do início do torneio", disse ele após o sorteio em Washington D.C.

O ex-técnico do PSG e do Chelsea se prepara para sua primeira grande competição como técnico de uma seleção.

"Só joguei fases de grupos no formato da Liga dos Campeões (da Uefa), e a melhor maneira de lidar com isso é tratá-los com o máximo respeito e focar em vencer o grupo", acrescentou.

"Sempre parece difícil, mas estamos confiantes e estaremos bem preparados quando chegar a hora", concluiu o alemão, cuja seleção é cabeça de chave do Grupo L.

O sorteio também permite que a Inglaterra faça sua estreia mais tarde, em 17 de junho, seis dias após o início do torneio. Por outro lado, esse calendário significa uma fase eliminatória mais condensada, caso a equipe se classifique.

"Agora sabemos que entraremos no torneio mais tarde. Isso nos dá um pouco mais de tempo caso os jogadores estejam disputando finais europeias, o que espero que aconteça", disse Tuchel.

"Mas não queríamos nenhum cenário específico, porque o calendário ficará mais apertado depois disso".

A Inglaterra, 4ª colocada no ranking da Fifa, poderá enfrentar o Brasil nas quartas de final e a Argentina nas semifinais, caso essas seleções encerrem a primeira fase como primeiras colocadas de seus grupos.

A Inglaterra espera há quase 60 anos por uma segunda estrela na camisa, após o triunfo em casa na Copa do Mundo de 1966.

