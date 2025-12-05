Para Ancelotti, estreia do Brasil contra Marrocos na Copa será crucial

O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (5) que a partida de estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, semifinalista no Mundial do Catar-2022, será crucial, após o sorteio que colocou a Seleção no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

"O Marrocos foi muito bem na última Copa do Mundo", vencida pela Argentina, disse Ancelotti após a cerimônia em Washington que definiu a tabela do torneio, que será realizado no ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A Escócia é um time sólido, muito sólido, bastante difícil", acrescentou o ex-técnico do Real Madrid em entrevista ao SporTV.

Os pentacampeões mundiais vão estrear no dia 13 de junho contra o Marrocos e, em seguida, enfrentam o Haiti no dia 19 e a Escócia em 24 de junho.

"Temos que fazê-lo bem e tentar chegar primeiro no grupo. E preparar bem o início. Sobretudo o primeiro jogo vai ser muito importante", afirmou Ancelotti, de 66 anos.

"Temos que pensar em ganhar todos os três jogos. Marrocos primeiro, que é o jogo mais difícil. Temos outras duas equipes no grupo. Temos que ter confiança", acrescentou.

Durante o sorteio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a Seleção disputará amistosos contra França e Croácia em março, nos Estados Unidos. As datas e cidades-sede das partidas ainda não foram anunciadas.

"A lista de março vai ser mais ou menos a lista que vai jogar a Copa do Mundo", disse Ancelotti, embora tenha destacado que "pode acontecer de tudo" nos campeonatos europeus, onde joga a maioria de seus astros.

"Pode haver problemas como condição física, como lesão. Mas a lista de março, mais ou menos, vai ser a lista definitiva", concluiu o italiano, que fará sua estreia numa Copa do Mundo como treinador.

erc/app/raa/aam/am