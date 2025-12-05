Assine
Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

05/12/2025 16:53

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington D.C., resultou em uma fase de grupos sem precedentes: 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, com as seleções anfitriãs, os Estados Unidos, o México e o Canadá nos Grupos D, A e B, respectivamente.

O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já o Brasil fará sua estreia contra Marrocos em 13 de junho. Cabeça de chave do Grupo C, a seleção brasileira também terá como adversários Escócia e Haiti.

A atual campeã mundial Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J.

As duas melhores seleções de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas no geral se classificam para a segunda fase, a primeira de mata-mata (16 avos de final).

Abaixo estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte:

Grupo A

México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor da repescagem D da Uefa

Grupo B 

Canadá, Vencedor da repescagem A da Uefa, Catar, Suíça 

Grupo C 

Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia 

Grupo D 

Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Vencedor da repescagem C da Uefa 

Grupo E 

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador 

Grupo F 

Holanda, Japão, Vencedor da repescagem B da Uefa, Tunísia 

Grupo G 

Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia 

Grupo H 

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai 

Grupo I 

França, Senegal, Vencedor da repescagem intercontinental 1, Noruega 

Grupo J 

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K 

Portugal, Vencedor da repescagem intercontinental 2, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L 

Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá 

