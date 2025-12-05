Campeã Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J da Copa de 2026

A seleção da Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J da Copa do Mundo da América do Norte de 2026, no início da defesa do título conquistado no Catar.

A Albiceleste, comandada na beira do gramado pelo técnico Lionel Scaloni e em campo pelo craque Lionel Messi, estreará na competição diante da Argélia.

