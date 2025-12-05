McLaren avisa que poderá emitir ordens de equipe no GP de Abu Dhabi
Na disputa pelo título mundial de Fórmula 1 que conta com seus dois pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, além de Max Verstappen em Abu Dhabi, a McLaren indicou nesta sexta-feira (5) que poderá emitir ordens de equipe, se necessário, algo que sempre se recusou a fazer até agora.
"Enquanto ambos os pilotos tiverem chances de vencer o mundial — o que claramente é o caso no momento — tudo continuará como de costume. Eles estão livres para competir", lembrou o chefe da McLaren, Zak Brown.
A dupla da McLaren sempre teve permissão para correr sob as "papaya rules" — nomeadas em referência à cor laranja-papaia da equipe — que incentivam os pilotos a lutarem na pista com a única condição de não colidirem entre si.
"Mas se, conforme a corrida avança, ficar evidente que nenhum dos dois pode vencer, faremos o que for melhor para a equipe tentar conquistar o mundial de pilotos", continuou Brown em entrevista aos repórteres em Abu Dhabi.
E ele afirmou: "Vamos agir com bom senso. Não vamos sacrificar o mundial de pilotos por um sexto e sétimo lugar, um terceiro e quarto lugar, um quinto e um sexto lugar".
Matematicamente, Norris começa a corrida com vantagem: liderando a classificação com 408 pontos, ele tem 12 pontos de vantagem sobre o holandês Verstappen, da Red Bull, e 16 sobre seu companheiro de equipe australiano, Piastri, no momento em que 25 pontos ainda estão em disputa no domingo em Abu Dhabi.
Um pódio no final do GP garantirá automaticamente ao britânico o título de campeão mundial de 2025, independentemente dos resultados de seus concorrentes.
Questionado na quinta-feira se poderia se beneficiar da ajuda de seu companheiro de equipe contra Verstappen, Norris declarou: "Não acho que eu pediria isso. É uma decisão do Oscar".
Ao que Piastri respondeu: "Não conversamos sobre isso, não tenho uma resposta para dar até saber o que esperam de mim".
