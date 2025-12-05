Inflação volta a subir em setembro nos EUA, a 2,8% anual

A inflação voltou a subir em setembro nos Estados Unidos em relação ao mês anterior, de 2,7% para 2,8% anual, segundo o índice PCE publicado nesta sexta-feira (5) com semanas de atraso devido à paralisação do governo federal.

O aumento dos preços segue longe da meta de 2% ao ano do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que dentro de uma semana se reúne para decidir se volta a baixar as taxas de juros.

A inflação subjacente, que não leva em conta os preços mais voláteis, como os da energia e dos alimentos, caiu de 2,9% ao ano em agosto para 2,8%, segundo o Departamento do Comércio.

Os investidores esperavam que a inflação subjacente continuasse evoluindo ao mesmo tempo, segundo o consenso publicado pela Trading Economics.

O Departamento do Comércio publicou tarde este índice por causa dos 43 dias de fechamento parcial do governo americano, o que levou à suspensão dos serviços oficiais de estatísticas.

Os responsáveis pela publicação do índice PCE, o preferido pelo Fed para tomar suas decisões sobre política monetária, ainda não deram uma data para divulgar a inflação de outubro e novembro.

- Atraso -

A publicação de outro índice de preços, o IPC, de outubro foi cancelada e a de novembro foi adiada até 18 de dezembro, depois da próxima reunião do comitê de política monetária do Fed, que será realizado em 9 e 10 de dezembro.

O Fed iniciou um ciclo de cortes dos juros em meados de setembro para estimular a economia, diante de um mercado que parece hesitante, apesar de a inflação seguir longe de sua meta.

O dado do PCE de setembro é melhor que o esperado pelos mercados, o que "reforça o otimismo de uma baixa das taxas de juros por parte do Fed" na próxima semana, declarou à AFP Sam Stovall, da consultoria CFRA.

Donald Trump, que tem pressionado o Fed a reduzir os juros e, assim, dar fôlego à economia e aos mercados, disse esta semana ter "freado a inflação desde janeiro".

"Resta muito a fazer, mas a reduzimos a um nível muito bom (...) Quase alcançamos o nível ideal", assegurou.

