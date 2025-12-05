Assine
Dez universitários morrem em incêndio em restaurante no Peru

05/12/2025 14:24

Dez universitários morreram e três ficaram feridos em um incêndio em um restaurante na região andina de Puno, no sudeste do Peru, informou a polícia nesta sexta-feira (5).

O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira na cidade de Huancané, onde um grupo de alunos de um centro pedagógico comemorava um aniversário.

"Com a entrada de peritos da polícia e do Ministério Público, foi possível encontrar 10 mortos no incêndio", disse à AFP um oficial da delegacia dessa localidade, próxima à fronteira com a Bolívia. As vítimas têm entre 17 e 23 anos.

Os estudantes estavam no segundo andar do local de madeira e tijolos, quando foram atingidos pelas chamas.

O fogo se espalhou rapidamente. Moradores tentaram apagá-lo com extintores e baldes, segundo imagens da imprensa local.

Com cerca de 20 mil habitantes, Huancané não possui um Corpo de Bombeiros, afirmou o prefeito, Valerio Tapia, à agência estatal Andina. Depois de uma hora, os bombeiros da cidade vizinha de Juliaca chegaram ao local para controlar a emergência.

O incêndio no restaurante "Calma tripa" pode ter sido causado pela explosão de um botijão de gás, afirmou a fonte consultada pela AFP que pediu para não ser identificada.

Incêndios costumam ser frequentes nas áreas periféricas do Peru, onde construções precárias servem como depósitos de materiais inflamáveis sem cumprir normas de segurança.

