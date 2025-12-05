Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia irlandesa investiga incidente com drones na chegada de Zelensky a Dublin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/12/2025 13:30

compartilhe

SIGA

A polícia irlandesa afirmou nesta sexta-feira (5) que está investigando o avistamento de drones na rota do avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para uma visita oficial a Dublin.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma unidade especial investiga o caso, reportado pelo diário irlandês The Journal, mencionando vários drones do tipo militar, e "colaborará com as Forças Armadas e aliados internacionais em matéria de segurança", indicou a polícia à AFP.

Segundo o The Journal, o incidente ocorreu por volta das 23h locais (20h em Brasília) de segunda-feira, quando o avião de Zelensky se preparava para pousar no aeroporto de Dublin. 

Vários drones entraram na zona bloqueada devido à visita e seguiram o itinerário previsto para o voo, pouco depois da passagem do avião do presidente, que chegou um pouco antes do programado. 

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse nesta sexta-feira à emissora RTE que convocará o Conselho Nacional de Segurança neste mês para tratar do incidente. 

"Desde o início da guerra na Ucrânia, a atividade relacionada à cibersegurança se intensificou, especialmente no que diz respeito a questões marítimas e drones", declarou. 

Questionado sobre se a Rússia poderia estar envolvida, o governante disse que não faria "nenhum comentário" enquanto a investigação estivesse em andamento. 

Segundo a RTE, os drones foram detectados pela tripulação de um navio militar irlandês ao norte de Dublin.

pmu-mhc/alm/am/eg/an/dd/jc  

Tópicos relacionados:

aviacao conflito diplomacia irlanda ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay