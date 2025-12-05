França investiga voo de drones sobre base naval estratégica

Autoridades francesas anunciaram nesta sexta-feira (5) a abertura de uma investigação sobre o voo de drones em uma base militar que abriga submarinos nucleares.

A presença de drones de origem desconhecida aumentou nos últimos meses em aeroportos e outros locais sensíveis na Europa. Muitos líderes acusam a Rússia de estar por trás disso.

Na noite de quinta-feira, foram detectados cinco drones sobre a base de Île Longue, na costa da região ocidental francesa da Bretanha, indicou uma fonte.

Essa base, santuário da dissuasão nuclear francesa, garante a manutenção de quatro submarinos de mísseis balísticos. Pelo menos um está permanentemente no mar.

A Prefeitura Marítima do Atlântico indicou à AFP que a Justiça abrirá uma investigação e disse que "as infraestruturas sensíveis não foram ameaçadas".

"É muito cedo para determinar" a origem dos drones, indicou o porta-voz da Prefeitura, Guillaume Le Rasle, para quem buscava-se "preocupar a população".

Segundo a fonte informada sobre o caso, o batalhão de fuzileiros navais, que garante a proteção da base, realizou vários disparos contra os drones.

Essa zona proibida costuma registrar sobrevoos desse tipo de aeronaves não tripuladas. "Existem precedentes", confirmou o porta-voz da Prefeitura.

Em meados de novembro, foi informado sobre um voo de drones sobre a península de Crozon, que inclui Île Longue, mas não foram sobrevoadas instalações militares.

