Delegações de Ucrânia e EUA vão se reunir novamente em Miami nesta sexta-feira

05/12/2025 12:44

Os negociadores ucranianos terão uma nova reunião nesta sexta-feira (5) em Miami, na Flórida, com os representantes do governo de Donald Trump para discutir o plano dos Estados Unidos para o fim da guerra com a Rússia, declarou à AFP um funcionário de alto escalão ucraniano.

"Sim, está prevista uma nova reunião hoje", declarou Oleksandr Bevz, assessor da presidência da Ucrânia.

