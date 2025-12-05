Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Meta faz parceria com meios de comunicação para ampliar conteúdo de assistente de IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/12/2025 11:47

compartilhe

SIGA

Meta anunciou, nesta sexta-feira (5), que integrará conteúdos de grandes veículos de comunicação, como CNN, Fox News e Le Monde, a seu assistente de inteligência artificial (IA), para fornecer aos usuários informações em tempo real em suas plataformas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo, que ocorre em um contexto de preocupação com o futuro da imprensa na era da IA generativa, prevê que os usuários da Meta AI tenham, entre as respostas a perguntas sobre atualidades, links para artigos nos sites dos meios de comunicação associados.

arp/md/val/mr/jc/mvv

Tópicos relacionados:

eua ia midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay