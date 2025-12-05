Meta faz parceria com meios de comunicação para ampliar conteúdo de assistente de IA

Meta anunciou, nesta sexta-feira (5), que integrará conteúdos de grandes veículos de comunicação, como CNN, Fox News e Le Monde, a seu assistente de inteligência artificial (IA), para fornecer aos usuários informações em tempo real em suas plataformas.

O acordo, que ocorre em um contexto de preocupação com o futuro da imprensa na era da IA generativa, prevê que os usuários da Meta AI tenham, entre as respostas a perguntas sobre atualidades, links para artigos nos sites dos meios de comunicação associados.

