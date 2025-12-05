Assine
Norris supera Verstappen por pouco no 1º treino livre do GP de Abu Dhabi

AFP
AFP
Repórter
05/12/2025 11:44

O britânico Lando Norris (McLaren), em sua busca por seu primeiro título mundial de Fórmula 1, marcou nesta sexta-feira (5) o melhor tempo no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada. 

No circuito de Yas Marina, ele superou por apenas 8 milésimos de segundo Max Verstappen (Red Bull), que é um de seus dois concorrentes restantes na disputa pelo título, uma diferença que aumenta para 16 milésimos de segundo sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou em terceiro. 

Norris lidera o Mundial com 408 pontos, 12 a mais que Verstappen e 16 à frente de seu companheiro de equipe australiano, Oscar Piastri, com 25 pontos ainda em disputa em Abu Dhabi. 

Um pódio ao final do Grande Prêmio garantirá automaticamente ao britânico o título mundial de 2025, independentemente dos resultados de seus concorrentes. 

No total, nove pilotos de testes participaram desta hora de treinos livres, substituindo os pilotos titulares, conforme permitido pelo regulamento. 

Assim, Oscar Piastri cedeu seu lugar ao piloto mexicano Pato O'Ward na McLaren. 

- Classificação do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.485

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:24.493

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.501

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.608

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:24.629

George Russell (GBR/Mercedes) 1:24.733

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:24.742

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:24.759

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:24.771

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.855

Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:24.934

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.977

Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:25.204

Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:25.246

Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:25.256

Arthur Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.360

Ayumu Iwasa (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:25.475

Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.490

Jak Crawford (EUA/Aston Martin-Mercedes) 1:25.889

Cian Shields (GBR/Aston Martin-Mercedes) 1:26.432

Tópicos relacionados:

2025 auto f1 mundial uae

